Сигнали з США вийшли на перший план: як змінилися ціни на нафту

Ситуація на ринку нафти майже не змінилася. Водночас на цінову динаміку впливають сигнали з США.

Як змінилася вартість нафти

У четвер, 16 травня, марка нафти Brent подорожчала на 4 центи або 0,05%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 82,79 долара за барель.

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Натомість нафта WTI зросла в ціні на ті ж 4 центи або на 0,05%. Відтак контракти на американську сировину торгуються на рівні 78,67 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,65 долара за барель (- 0,12%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,56 долара за барель (- 0,09%).

Головні фактори впливу на ринку

Росія продовжує отримувати доходи від експорту нафти. Ба більше, ця сума навіть зросла на 11% з початку року. Водночас на ринку фіксують зменшення обсягів експорту російської нафти.

Ситуація на ринку нафти залишається стабільною та майже без змін. На динаміку ф'ючерсів на нафту впливають сигнали з США. Зокрема, очікують на зростання попиту на сировину в країні, інфляція у квітні зростала повільніше, ніж очікували. Крім того, американці на минулому тижні зафіксували зменшення резервів нафти.