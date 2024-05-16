Як змінилася вартість нафти

У четвер, 16 травня, марка нафти Brent подорожчала на 4 центи або 0,05%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 82,79 долара за барель.

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Натомість нафта WTI зросла в ціні на ті ж 4 центи або на 0,05%. Відтак контракти на американську сировину торгуються на рівні 78,67 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,65 долара за барель (- 0,12%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,56 долара за барель (- 0,09%).

До теми! Росія продовжує отримувати доходи від експорту нафти. Ба більше, ця сума навіть зросла на 11% з початку року. Водночас на ринку фіксують зменшення обсягів експорту російської нафти.

Головні фактори впливу на ринку

Ситуація на ринку нафти залишається стабільною та майже без змін. На динаміку ф'ючерсів на нафту впливають сигнали з США. Зокрема, очікують на зростання попиту на сировину в країні, інфляція у квітні зростала повільніше, ніж очікували. Крім того, американці на минулому тижні зафіксували зменшення резервів нафти.