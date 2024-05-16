Як змінилася вартість нафти
У четвер, 16 травня, марка нафти Brent подорожчала на 4 центи або 0,05%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 82,79 долара за барель.
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Натомість нафта WTI зросла в ціні на ті ж 4 центи або на 0,05%. Відтак контракти на американську сировину торгуються на рівні 78,67 долара за барель, згідно з даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,65 долара за барель (- 0,12%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 78,56 долара за барель (- 0,09%).
Головні фактори впливу на ринку
Ситуація на ринку нафти залишається стабільною та майже без змін. На динаміку ф'ючерсів на нафту впливають сигнали з США. Зокрема, очікують на зростання попиту на сировину в країні, інфляція у квітні зростала повільніше, ніж очікували. Крім того, американці на минулому тижні зафіксували зменшення резервів нафти.