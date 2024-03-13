Важливий прогноз для США вплинув на загальний ринок нафти: що відбувається з цінами

Нафта зафіксувала черговий ціновий спад, який обмежив один із важливих факторів впливу на ринку. Про головні зміни та коливання цін – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 13 березня, нафта Brent завершила торги з ціною на рівні 81,92 долара за барель. Сировина подешевшала на 29 центів. Тоді як американська нафта WTI подешевшала під час торгів на 37 центів до 77,56 долара за барель, за даними Reuters.

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Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,42 долара за барель (+ 0,61%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,07 долара за барель (+ 0,66%).

Головні зміни на ринку нафти

Нафта злегка подешевшала після потужнішого, ніж очікували прогнозу щодо обсягів видобування сировини у США. Також на ситуацію на ринку впливають ведмедячі економічні дані. Водночас постійна геополітична напруга обмежила падіння цін на нафту, згідно з даними Reuters.

Нагадаємо, що США шостий рік видобувають найбільше нафти у світі. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Росія. При цьому експерти вважають, що наразі немає підстав очікувати на зміну лідера цього рейтингу.