Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 13 марта, нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 81,92 доллара за баррель. Сырье подешевело на 29 центов. Тогда как американская нефть WTI подешевела во время торгов на 37 центов до 77,56 доллара за баррель, по данным Reuters.

Читайте также Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,42 доллара за баррель (+0,61%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,07 доллара за баррель (+0,66%).

Главные изменения на рынке нефти

Нефть слегка подешевела после более мощного, чем ожидали прогноза по объемам добычи сырья в США. Также на ситуацию на рынке влияют медвежьи экономические данные. В то же время постоянное геополитическое напряжение ограничило падение цен на нефть, согласно данным Reuters.

Напомним, что США шестой год добывают больше всего нефти в мире. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Россия. При этом эксперты считают, что пока нет оснований ожидать смены лидера этого рейтинга.