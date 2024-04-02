США, Китай та ОПЕК+ вийшли на перший план на ринку нафти: як це вплинуло на ціни
Ціни на нафту знову демонструють позитивну динаміку. На ринок впливають очікування щодо США, Китаю та ОПЕК+. Про головні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Скільки коштує барель нафти
У понеділок, 1 квітня, червневі ф'ючерси на нафту Brent закінчили торги з ціною на рівні 87,42 долара за барель. Сировина подорожчала приблизно на 42 центи або 0,5%.
Цікаво Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім
Тоді як американська нафта WTI зросла в ціні на 54 центи або 0,7%, зупинившись на рівні 83,71 долара за барель. Марка нафти завершила торгову сесію з найкращим показником з 27 жовтня, згідно з даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,42 долара за барель (+ 0,48%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 83,91 долара за барель (+ 0,24%).
Нафта продовжує дорожчати
На ринку нафти фіксують зростання цін, оскільки очікують, що економічне посилення у двох перших економіках світу – США та Китай – призведе до збільшення попиту на сировину.
Водночас постачання нафти, найімовірніше, буде зменшуватися у зв'язку зі скороченням обсягів видобування країнами ОПЕК+. Ще один фактор впливу – атаки на російську енергетичну інфраструктуру, за даними Reuters.Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!