США, Китай та ОПЕК+ вийшли на перший план на ринку нафти: як це вплинуло на ціни

Ціни на нафту знову демонструють позитивну динаміку. На ринок впливають очікування щодо США, Китаю та ОПЕК+. Про головні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У понеділок, 1 квітня, червневі ф'ючерси на нафту Brent закінчили торги з ціною на рівні 87,42 долара за барель. Сировина подорожчала приблизно на 42 центи або 0,5%.

Цікаво Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Тоді як американська нафта WTI зросла в ціні на 54 центи або 0,7%, зупинившись на рівні 83,71 долара за барель. Марка нафти завершила торгову сесію з найкращим показником з 27 жовтня, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 87,42 долара за барель (+ 0,48%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,91 долара за барель (+ 0,24%).

Нафта продовжує дорожчати

За перший квартал 2024 року ціни на нафту суттєво зросли . Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Крім того, сировина демонструвала позитивну динаміку і протягом минулого тижня : нафта Brent подорожчала на 2,4%, а WTI додала в ціні приблизно 3,2%.

На ринку нафти фіксують зростання цін, оскільки очікують, що економічне посилення у двох перших економіках світу – США та Китай – призведе до збільшення попиту на сировину.

Водночас постачання нафти, найімовірніше, буде зменшуватися у зв'язку зі скороченням обсягів видобування країнами ОПЕК+. Ще один фактор впливу – атаки на російську енергетичну інфраструктуру, за даними Reuters.