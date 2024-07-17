Китай спровокував падіння цін на нафту, яке зупинили сигнали з США

Нафта продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. На вартість нафти впливають новини з США та Китаю.

Як змінилися ціни на нафту

У середу, 17 липня, марка нафти Brent впала в ціні 15 центів або на 0,2% з початку торгової сесії. Сировина торгується на рівні 83,58 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate подешевшала на 13 центів або 0,2%. Американська сировина торгується на рівні 80,63 долара за барель, пише видання Reuters.

Обидві марки нафти падали в ціні протягом трьох останніх торгових сесій. Зокрема, ціна нафти Brent 16 липня навіть сягнула найнижчого рівня з 17 червня – 83,30 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту Brent коштують 84,07 долара за барель (+ 0,41%)

Контракти на WTI торгуються за ціною 81,05 долара за барель (+ 0,47%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Ціни на нафту продовжують падати, а світовий еталон Brent коливався біля місячного мінімуму. Під час торгів у середу на ринок нафти впливають ознаки ослаблення попиту в Китаї. При цьому знецінення сировину обмежили новини про скорочення запасів нафти в США.