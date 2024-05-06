На ринку нафти зафіксували зміну динаміки: що відбувається з цінами

Нафта почала новий тиждень зі зростання. На перший план знову вийшов Близький Схід з новинами про Саудівську Аравію та переговори між Ізраїлем та ХАМАС.

Як змінилися ціни на нафту

У понеділок, 6 травня 2024 року, нафта Brent торгуються на рівні 83,47 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 51 цент або 0,6%.

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Американська нафта WTI подорожчала на 53 центи або 0,7% до 78,64 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,64 долара за барель (+ 0,82%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,84 долара за барель (+ 0,93%).

Що відбувається на ринку нафти

Минулий тиждень еталонні бренди нафти завершили із найбільшим спадом за три місяці. На ринок впливали новини із першої економіки світу – США.

Ціни на нафту повернулися до зростання на тлі новин з Близького Сходу. На перший план знову виходять побоювання щодо масштабування конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, оскільки перспективи угоди про припинення вогню видаються слабкими.

Крім того, Саудівська Аравія ухвалила рішення про підвищення офіційних цін на нафту у червні для більшості регіонів. Йдеться про Азію, Північно-Західну Європу і Середземномор'я. Це свідчить про те, що очікують на високий попит на нафту влітку 2024 року.