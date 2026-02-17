Прогрес у переговорах між Іраном та США: що тепер буде з цінами на нафту

Вартість нафти сьогодні впала. Цьому, зокрема, сприяла заява міністра закордонних справ Ірану про те, що їм вдалося досягнути порозуміння з США, щодо ядерного питання.

Скільки коштує барель нафти сьогодні?

На вартість нафти впливає її марка, повідомляє ресурс Trading Economics.

Які ціни за барель сьогодні:

Нафта марки Brent має ціну – 67,06 долара за барель.

Американська нафта WTI – 62,18 долара за барель.

Російська Urals – 56,21 долара за барель

Що впливає на ціну нафти зараз?

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі вказав, що вони з США змогли досягнути порозуміння, щодо основних керівних принципів ядерних переговорів. Через цю заяву, дещо послабилися побоювання інвесторів, відносно можливої ескалації конфлікту, повідомляє Reuters.

Важливо! Це не означає, що угода буде укладена швидко. Зокрема, про це свідчать заяви Ірану.

Ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться волатильними, з різкими двосторонніми коливаннями, зумовленими дипломатичними сигналами, а не суто фундаментальними показниками попиту та пропозиції,

– наголосив Сугандха Сачдева, засновник дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі.

На ринок нафти зараз впливає ситуація в Україні. А також – атаки українських сил на російську енергетичну інфраструктуру.

Переговори між Росією та Україною за посередництвом США тривають. Їх перебіг сильно впливає на ринок нафти.

Будь-яке мирне врегулювання може призвести до скасування санкцій, що поверне російську нафту на основний ринок. Пального бракує, оскільки США припинили експорт нафти з Венесуели та пригрозили покараннями для інших країн, що експортують паливо на острів,

– наголошує видання.

Що відомо про взаємодію Ірану та США зараз?