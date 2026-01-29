Трамп посилює тиск на Іран: як це впливає на ринок нафти зараз

Вартість нафти сьогодні зросла. Зокрема, ціна Brent сягнула чотиримісячного максимуму. Така ситуація, у тому числі, стала наслідком зростання побоювань, що США можуть завдати удар по Ірану.

Яка ціна нафти 29 січня 2026 року?

Вартість нафти залежить від марки, повідомляє ресурс Trading Economics.

На момент написання публікації ціни, залежно від виробника, такі:

Нафта марки Brent – 70,66 долара за барель.

– 70,66 долара за барель. Американська нафта WTI – 65,20 долара за барель.

– 65,20 долара за барель. Російська Urals – 56,28 долара за барель

Що впливає на ціну нафти зараз?

Потрібно розуміти, що Іран є четвертим за величиною виробником ОПЕК. Загальний видобуток цієї країни за день складає 3,2 мільйона барелів, повідомляє Reuters.

Надзвичайне (ринкове) занепокоєння полягає в побічній шкоді, яку Іран може завдати своїм сусідам, або, можливо, ще більш показово, якщо він закриє Ормузьку протоку для 20 мільйонів барелів нафти на день, яка нею транспортується,

– вказав аналітик PVM Джон Еванс.

Тобто, атака США на Іран може спровокувати значні проблеми у нафтовій галузі. Наразі Трамп посилює тиск на Тегеран. Американський президент вимагає від іранського керівництва припинення ядерної програми. Відмітимо, що потенціал удару по Ірану збільшив геополітичну премію цін на нафту на 3 – 4 долари за барель.

Цікаво! На думку аналітиків, подальша геополітична ескалація може підняти ціни на Brent до 72 доларів за барель. Імовірно, це станеться протягом наступних 3 місяців.

Які ще фактори впливають на ціну нафти:

зменшення видобутку в США через шторм;

перезапуск нафтового родовища Тенгіз у Казахстані.

Збої в Казахстані (термінал КТК, форс-мажор на Тенгізському родовищі) призвели до зникнення значної кількості барелів на ринку, до того ж холодна погода в США, яка порушила, хоча й тимчасово, видобуток сирої нафти в США, і раптом ринок нафти став набагато напруженішим, ніж очікувалося,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Що ще важливо знати про ринок нафти зараз?