Після злету до максимуму за кілька місяців: що відбувається з цінами на нафту

Новий тиждень нафтові котирування почали з падіння. Важливим фактором впливу стали сигнали Китаю щодо боротьби з коронавірусом. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні новини про ціни на нафту

Торги у понеділок, 7 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 97,99 долара. З початку сесії котирування цієї марки впали в ціні на 0,59%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 0,65 долара.

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Контракти на американську нафту, яка відома від як West Texas Intermediate, коштують 91,87 долара за барель. Від початку торгів ця марка впала в ціні на 0,80%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подешевшало на 0,73 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 97,97 долара за барель (- 0,74 долара);

за барель (- 0,74 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 91,83 долара за барель (- 0,78 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Під час торгів у понеділок вартість обох марок нафти впала, нівелювавши певною мірою стрімке подорожчання сировини минулої п'ятниці. Тоді ціни зросли в середньому на 5%, злетівши до максимуму за більше ніж 2 місяці.

Цього разу на динаміку нафтових котирувань суттєво вплинули змішані сигнали від Китаю щодо політики нульової терпимості до коронавірусу, пише Reuters. Нагадаємо, що в країні це досі залишається важливим фактором впливу. Потенційно офіційний Пекін може ухвалити рішення про послаблення суворих коронавірусних обмежень.

Прогнози від експертів:

Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

може зрости до за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору. Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів , а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.

Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у , а у 2023 році ціна впаде до Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.

Піднебесна – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.