После взлета до максимума за несколько месяцев: что происходит с ценами на нефть

Новую неделю нефтяные котировки начали с падения. Важным фактором влияния стали сигналы Китая по борьбе с коронавирусом. О последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние новости о ценах на нефть

Торги в понедельник, 7 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 97,99 доллара. С начала сессии котировки этой марки упали в цене на 0,59%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 0,65 доллара.

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Контракты на американскую нефть, которая известна как West Texas Intermediate, стоят 91,87 доллара. за баррель. С начала торгов эта марка снизилась в цене на 0,80%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подешевело на 0,73 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 97,97 доллара за баррель (- 0,74 доллара);

за баррель (- 0,74 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 91,83 доллара за баррель (-0,78 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник стоимость обеих марок нефти упала, нивелировав в некоторой степени стремительное подорожание сырья в прошлую пятницу. Тогда цены выросли в среднем на 5%, взлетев до максимума за более чем 2 месяца.

В этот раз на динамику нефтяных котировок существенно повлияли смешанные сигналы от Китая по поводу политики нулевой терпимости к коронавирусу, пишет Reuters. Напомним, что в стране до сих пор остается важным фактором влияния. Потенциально официальный Пекин может принять решение об ослаблении строгих коронавирусных ограничений.

Прогнозы от экспертов:

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.

может возрасти до за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх. В то время как эксперты по Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов , а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.

Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в , а в 2023 году цена упадет до Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением к 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

Поднебесная – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.