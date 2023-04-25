Останні зміни на ринку

У понеділок, 24 квітня 2023 року, марка нафти Brent завершила торговий день з ціною на рівні 82,73 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 1,07 долара або 1,3%.

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Американська нафта, яка відома на ринку під брендом West Texas Intermediate, торгувалася на рівні 78,76 долара за барель. Від початку торгів сировина подорожчала на 0,89 долара або 1,1%, повідомляє видання Reuters.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти під час торгів коливалася на таких рівнях:

Нафта Brent торгувалася на рівні 82,63 долара за барель (+ 1,19%);

за барель (+ 1,19%); Барель WTI коштував 78,76 долара за барель (+ 1,14%).

Нагадаємо, що минулого тижня обидві марки нафти зафіксували тижневий спад на понад 5%.

Ключові фактори вплину для нафти

Ціни на нафту почати новий торговий тиждень зі зростання, оскільки інвестори очікують, що святкові поїздки до Китаю призведуть до зростання попиту на пальне. Річ у тому, що країна з другою економікою світу є одним із найпотужніших імпортерів нафти у світі.

Нерівномірне економічне відновлення Китаю після відмови від політики пандемії коронавірусу затьмарили перспективи попиту на нафту. Водночас з останніми офіційними китайськими даними, у березні 2023 року країна імпортувала рекордні обсяги сировини.