Последние изменения на рынке

В понедельник, 24 апреля 2023 года, марка нефти Brent завершила торговый день с ценой на уровне 82,73 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,07 доллара или 1,3%.

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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, торговалась на уровне 78,76 доллара за баррель. С начала торгов сырье подорожало на 0,89 доллара или 1,1%, сообщает издание Reuters.

Согласно Bloomberg, стоимость нефти во время торгов колебалась на следующих уровнях:

Нефть Brent торговалась на уровне 82,63 доллара за баррель (+1,19%);

за баррель (+1,19%); Баррель WTI стоил 78,76 доллара за баррель (+1,14%).

Напомним, что на прошлой неделе обе марки нефти зафиксировали недельный спад более чем 5%.

Ключевые факторы влияния на нефть

Цены на нефть начать новую торговую неделю с роста, поскольку инвесторы ожидают, что праздничные поездки в Китай приведут к росту спроса на горючее. Дело в том, что страна со второй экономикой мира является одним из самых мощных импортеров нефти в мире.

Неравномерное экономическое восстановление Китая после отказа от политики пандемии коронавируса омрачило перспективы спроса на нефть. Вместе с последними официальными китайскими данными, в марте 2023 года страна импортировала рекордные объемы сырья.