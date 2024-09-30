Близький Схід сколихнув ринок нафти: як змінилися ціни на Brent та WTI

Нафта продовжує зростати в ціні. Подорожчанню еталонних брендів нафти сприяє чергове загострення конфлікту на Близькому Сході.

Що відбувається на ринку нафти

Нафта починає новий тиждень із суттєвого зростання на ринку. Нафта дорожчає другий день активних торгів на ринку. Одна з головних причин – побоювання щодо перебоїв з постачанням сировини на Близькому Сході, згідно з даними Reuters.

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Нагадаємо, що Ізраїль посилив атаки на ХАМАС, а також сил в регіоні, які підтримує Іран. Варто додати, що за минулий тиждень нафта Brent подешевшали приблизно на 3%. Тоді як американська нафта зафіксувала спад на рівні 5%. Річ у тому, що на ринку були побоювання щодо попиту в Китаї навіть попри запровадження потужних економічних стимулів в країні.

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Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 1,12 долара або на 1,56%. Контракти на листопад торгуються на рівні 73,10 долара за барель. Водночас грудневі ф'ючерси, якими торгують більш активно, зросли в ціні на 1,04 долара або на 1,45% до 72,58 долара за барель. Водночас американська нафта WTI додала в ціні на 93 центи або на 1,36% до 69,11 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: