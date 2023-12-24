Що відбувається на ринку нафти
Два найвідоміші марки нафти у світу Brent та WTI за останній тиждень зафіксували зростання майже на 5%. Каталізатором для подорожчання сировини став новий спалах геополітичної напруженості у світі. Головні причини – атаки у Червоному морі та потенційні перебої із транспортуванням сировини суднами.
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Усе більше морських перевізників уникають Червоного моря через напади на судна хуситів, які стверджують, що це їхня відповідь на війну Ізраїлю в Газі. Ці атаки також спровокували перебої у світовій торгівлі через Суецький канал, через який проходить приблизно 12% глобальної торгівлі.
Що відомо про хуситівЦе воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Група дії уже понад 30 років та була названа на честь її засновника і колишнього керівника Хусейна аль-Хуси, якого вбили єменські армійці у 2004 році.
Ще один фактор впливу – рішення Анголи остаточно покинути ОПЕК. Один із найбільших виробників нафти в Африці вважає, що членство в організації суперечить інтересам країни. Крім того, додають, що наразі Ангола нічого не отримує, залишаючись в нафтовому картелі. Це рішення призвело до виникнення питання щодо єдності ОПЕК.
Як змінилися ціни на нафту:
- Загалом у п'ятницю, 22 грудня, нафта Brent завершила торгову сесію з ціною на рівні 80,10 долара за барель. Сировина виросла в ціні 0,71 долара або 0,89%;
- Натомість нафта WTI подорожчала під час торгів на 0,81 долара або на 1,1%. Вартість американської сировини зросла до 74,70 долара за барель.