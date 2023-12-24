Що відбувається на ринку нафти

Два найвідоміші марки нафти у світу Brent та WTI за останній тиждень зафіксували зростання майже на 5%. Каталізатором для подорожчання сировини став новий спалах геополітичної напруженості у світі. Головні причини – атаки у Червоному морі та потенційні перебої із транспортуванням сировини суднами.

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Усе більше морських перевізників уникають Червоного моря через напади на судна хуситів, які стверджують, що це їхня відповідь на війну Ізраїлю в Газі. Ці атаки також спровокували перебої у світовій торгівлі через Суецький канал, через який проходить приблизно 12% глобальної торгівлі.

Що відомо про хуситів Це воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Група дії уже понад 30 років та була названа на честь її засновника і колишнього керівника Хусейна аль-Хуси, якого вбили єменські армійці у 2004 році.

Ще один фактор впливу – рішення Анголи остаточно покинути ОПЕК. Один із найбільших виробників нафти в Африці вважає, що членство в організації суперечить інтересам країни. Крім того, додають, що наразі Ангола нічого не отримує, залишаючись в нафтовому картелі. Це рішення призвело до виникнення питання щодо єдності ОПЕК.

Як змінилися ціни на нафту: