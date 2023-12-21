Перші суперечки Анголи з керівництвом ОПЕК виникли ще влітку. Саме тоді країну закликали ухвалити рішення про скорочення обсягів видобування нафти на 2024 рік.

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Ангола оголосила про вихід з ОПЕК

Міністр мінеральних ресурсів, нафти і газу Анголи Діамантіно Азеведо заявив, що Організація країн-експортерів нафти більше не служить інтересам країни. Крім того, він сказав ще таке:

Ми вважаємо, що Ангола наразі нічого не отримує, залишаючись в ОПЕК і захищаючи свої інтереси, вирішила вийти. Це рішення далося нелегко – час настав. Нашу роль в організації не вважають значною.

Що цьому передувало

Рішення про вихід Анголи з нафтового картелю послідувало за протестом країни щодо рішення про квоти на добування сировини у 2024 році. Зовнішні консультанти зголосилися провести перевірку, яка призвела до ще гірших результатів. Річ у тому, що під час засідання ОПЕК у листопаді ухвалили рішення про запровадження ще нижчою квоти на видобування сировини – 1,1 мільйона барелів на день.

При цьому поточний рівень видобування нафти в Анголі майже 1,14 мільйона барелів нафти на день. Варто враховувати, що за останні 8 років країна й так суттєво просіла за цим показником. Йдеться про спад на рівні 40%. Одна з причин – Ангола не має можливості достатньо вкладати у глибоководні нафтові родовища, які старіють.

Важливо! Ангола – це один із найбільших виробників нафти в Африці.

Ангола була в ОПЕК протягом 16 років. Тож, відтепер ОПЕК нараховує лише 12 країн. В останні роки нафтовий картель покинули кілька країн:

Катар;

Індонезія;

Еквадор.

Що відомо про ОПЕК Це картель, який створили нафтовидобувні держави для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Це Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія.



Водночас ОПЕК+ – це розширена форма ОПЕК, яка виникла у 2016 році на тлі падіння цін на нафту. Йдеться про 10 країн: Росію, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан.

Реакція ринку на рішення Анголи

Ціни на нафту у четвер впали приблизно на 2,4%. Аналітики заявили, що через рішення Анголи виникає питання щодо єдності в ОПЕК та в ОПЕК+. Але наразі немає жодних ознак, що інші країни планують піти шляхом Анголи. Водночас ОПЕК+ мають на меті провести ще один раунд скорочення обсягів видобування нафти.