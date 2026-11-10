Нафта дешевшає після заяв Трампа про відмову від нових ударів по Ірану

Adv

Чому нафта подешевшала

Як повідомляє агентство Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до 90,99 долара за барель, а американська WTI опустилася до 85,20 долара. На попередніх торгах європейський еталон вже втратив майже 6%, оновивши мінімум із кінця серпня.

Зміна тенденції відбулася після того, як американський лідер вирішив тимчасово утриматися від нових атак на іранські об'єкти. На таке рішення вплинули звернення країн регіону, зокрема переговори з прем'єр-міністром Катару в Білому домі.

Ринок продовжує орієнтуватися на більш примирливий тон президента Трампа щодо Ірану після проміжних виборів– Тім Вотерер, головний ринковий аналітик компанії KCM Trade.

Попри пом'якшення риторики, Сполучені Штати планують і надалі зберігати військово-морську блокаду в Ормузькій протоці. Саме через цей вузький морський шлях проходить значна частина світового експорту енергоносіїв.

Що буде з цінами далі

Додатковим фактором тиску на котирування стало збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК у жовтні. Зростання пропозиції забезпечили Саудівська Аравія, Кувейт та Ірак, попри наявні обмеження на експорт.

Старший аналітик Eurasia Group Грегорі Брю вважає, що вартість нафти Brent навряд чи опуститься нижче 90 доларів за барель без стійких ознак деескалації та укладення угоди між США та Іраном.

Іран продовжує атакувати судна, що проходять через Ормузьку протоку– Грегорі Брю, старший аналітик Eurasia Group.

Тим часом геополітична увага також прикута до Європи, де за посередництва США розпочинаються дводенні переговори між представниками України та Росії. Це перша подібна зустріч із лютого, яка стала можливою після заяв Трампа про ймовірність укладення широкої мирної угоди.

Раніше ми вже писали, що світовий ринок нафти розпочав тиждень зі зниження котирувань після заяв Дональда Трампа, який назвав нові військові удари по Ірану малоймовірними. Щоправда, ризики для постачання сировини через Ормузьку протоку зберігаються.