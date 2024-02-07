Скільки коштує барель нафти

Під час торгів у вівторок, 7 лютого, нафта Brent зафіксувала зростання на рівні 0,60 долара або 0,77%. Вартість сировини зупинилася на рівні 78,59 долара за барель.

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Натомість ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 0,53 долара або 0,73% до 73,51 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,59 долара за барель (+ 0,77%)

Контракти WTI торгуються за ціною 73,47 долара за барель (+ 0,22%).

Головні зміни на ринку нафти за день

Спершу під час торгів у вівторок ціни на нафту зросли на понад 1 долар на тлі заяви Міністерства енергетики США про менше, ніж очікували збільшення обсягів виробництва сировини. Проте пізніше нафта втратила частина зростання після новин про ймовірне тривале припинення вогню у Секторі Газа.

Наразі державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом на Близькому Сході. Мета його поїздки – напрацювання варіантів припинення війни в Газі. Американський чиновник, зокрема, заявив, що відповідь ХАМАСу щодо пропозиції про припинення вогню у процесі розгляду.

Партнер компанії Again Capital LLC заявив, що на ринку спостерігають обережний оптимізм щодо ймовірного припинення вогню. Інші аналітики вважають, що Блінкен не зможе досягти успіху з угодою, інформує Reuters.