Сколько стоит баррель нефти

Во время торгов во вторник, 7 февраля, нефть Brent зафиксировала рост на уровне 0,60 доллара или 0,77%. Стоимость сырья остановилась на уровне 78,59 доллара за баррель.

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Зато фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подорожали на 0,53 доллара или 0,73% до 73,51 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 78,59 доллара за баррель (+0,77%)

Контракты WTI торгуются по цене 73,47 доллара за баррель (+0,22%).

Главные изменения на рынке нефти за день

Сначала во время торгов во вторник цены на нефть выросли более чем на 1 доллар на фоне заявления Министерства энергетики США о меньшем, чем ожидалось, увеличении объемов производства сырья. Однако позже нефть потеряла часть роста после новостей о вероятном длительном прекращении огня в Секторе Газа.

Сейчас государственный секретарь США Энтони Блинкен находится с визитом на Ближнем Востоке. Цель его поездки – наработки вариантов прекращения войны в Газе. Американский чиновник, в частности, заявил, что ответ ХАМАСа по предложению о прекращении огня в процессе рассмотрения.

Партнер компании Again Capital LLC заявил, что на рынке наблюдают осторожный оптимизм относительно вероятного прекращения огня. Другие аналитики считают, что Блинкен не сможет достичь успеха с соглашением, информирует Reuters.

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