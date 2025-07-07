Скільки коштує нафта

У понеділок, 7 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 47 центів (0,69%) – до 67,83 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 95 центів (1,42%) – до 66,05 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому дешевшає нафта

ОПЕК+ – альянс країн-експортерів нафти та їх союзників – домовився збільшити видобуток у серпні на 548 тисяч барелів на добу.

Таке збільшення свідчить про більш агресивну боротьбу за частку ринку і певну готовність змиритися з можливим зниженням цін і доходів,

– зазначив аналітик Evans Energy Тім Еванс.

Серпневе підвищення значно перевищує узгоджені раніше щомісячні надбавки по 411 тисяч барелів на добу на травень, червень і липень, а також квітневе збільшення на 138 тмися барелів.

Аналітики RBC Capital відзначили, що це рішення повертає на ринок майже 80% з 2,2 мільйона барелів на добу, які раніше добровільно скоротили вісім країн ОПЕК.

Примітно! Аналітики Goldman Sachs очікують, що на наступному засіданні 3 серпня ОПЕК+ оголосить про фінальне збільшення видобутку – на 550 тисяч барелів на добу у вересні.

Ціни на нафту також опинилися під тиском через невизначеність навколо американських мит. Представники США повідомили про перенесення термінів введення тарифів, але не уточнили деталей.



Побоювання з приводу тарифної політики Трампа залишаться однією з ключових тем у другій половині 2025 року. Поки єдиним фактором підтримки цін на нафту залишається слабкість долара,

– зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Президент Дональд Трамп заявив, що США близькі до укладення низки торговельних угод, а інформацію про нові тарифи інші країни отримають до 9 липня. Підвищені ставки повинні набути чинності з 1 серпня.