У Путіна вперше прокоментували обвал цін на нафту

Нафта – це критично важливий ресурс для Росії. Доходи від експорту нафти становлять важливу частину російського бюджету. У Кремлі прокоментували останні зміни на ринку нафти.

У Путіна прокоментували обвал цін на нафту

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що російська влада ретельно стежить за динамікою цін на нафту. Він додав, що ціни на нафту є важливим індикатором для російського бюджету, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Крім того, Пєсков сказав, що в Росії роблять все необхідне для врахування потенційних наслідків поточного "світового економічного шторму". Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Центральний банк Росії наголошував, що падіння цін на нафту нижче 60 доларів за барель може спровокувати низку ускладнень для економіки та фінансових ринків Росії, пише Forbes.

До теми! Ціни на еталонні бренди нафти наближаються до критичного рівня для Росії, оскільки президент США Дональд Трамп ввів нові мита на імпорт, а Китай запровадив тарифи на американські товари у відповідь.

Лише у понеділок, 7 квітня, ціни на нафту впали до мінімуму з квітня 2021 року. Ціна нафти Brent коливається на рівні 64,17 долара за барель, тоді як американська нафта WTI – на рівні 60,64 долара за барель. При цьому за минулий тиждень, який завершився 4 квітня, нафта просіла в ціні на понад 10%, що найбільшим спадом за 2 роки.

Важливо! Ціна нафти Urals, яка є найвідомішою російською маркою у світі, також впала нижче 60 доларів за барель. У п'ятницю, 4 квітня, російська нафта торгувалася на рівні 58,95 долара за барель. На момент створення цього матеріалу, 1 барель нафти Urals коштує 56,99 долара за барель, згідно з даними російських ЗМІ.