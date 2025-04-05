Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Еталонні бренди нафти за тиждень, який тривав з 31 березня по 4 квітня, різко обвалилися в ціні. Особливо стрімко ціни на нафту падали у другій половині тижня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Лише в п'ятницю, 4 квітня, ціни на нафту впали до мінімуму за 4 роки. Ціна нафти Brent обвалилася до 64,03 долара за барель, тоді як американська нафта WTI – до 60,45 долара за барель.

Загалом за тиждень сорт нафти Brent зафіксував спад на 10,9%. Це найбільше падіння для марки нафти за півтора року. Сировина WTI за аналогічний період подешевшала на 10,6%, що є піковим знеціненням за 2 роки.

Головним фактором впливу на ринку нафту цього тижня були рішення двох найбільших економік світу щодо тарифів. Спершу президент США Дональд Трамп ввів нові мита майже для всього світу, почавши глобальну торгову війну. Китай вирішив ввести мита на американські тарифи у відповідь на політику США. Експерти наразі переживають, чи буде рецесія та якими будуть перспективи попиту на нафту.

Нагадаємо, що кінець тижня також виявився вкрай невдалий й для Росії на ринку нафти. Найвідоміша марка російської нафти Urals 4 квітня також різко подешевшала. Ціна нафти Urals опустилася нижче 60 доларів за барель.