У Путина прокомментировали обвал цен на нефть

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти тщательно следят за динамикой цен на нефть. Он добавил, что цены на нефть являются важным индикатором для российского бюджета, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кроме того, Песков сказал, что в России делают все необходимое для учета потенциальных последствий текущего "мирового экономического шторма". Напомним, что в конце 2024 года Центральный банк России отмечал, что падение цен на нефть ниже 60 долларов за баррель может спровоцировать ряд осложнений для экономики и финансовых рынков России, пишет Forbes.

К теме! Цены на эталонные бренды нефти приближаются к критическому уровню для России, поскольку президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт, а Китай ввел тарифы на американские товары в ответ.

Только в понедельник, 7 апреля, цены на нефть упали до минимума с апреля 2021 года. Цена нефти Brent колеблется на уровне 64,17 доллара за баррель, тогда как американская нефть WTI – на уровне 60,64 доллара за баррель. При этом за прошедшую неделю, которая завершилась 4 апреля, нефть просела в цене более чем на 10%, что является самым большим спадом за 2 года.

Важно! Цена нефти Urals, которая является самой известной российской маркой в мире, также упала ниже 60 долларов за баррель. В пятницу, 4 апреля, российская нефть торговалась на уровне 58,95 доллара за баррель. На момент создания этого материала, 1 баррель нефти Urals стоит 56,99 доллара за баррель, согласно данным российских СМИ.