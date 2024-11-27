Ринок чекає на рішення експортерів нафти: як змінилися ціни на нафту

Нафта знову зростає в ціні на тлі сигналів з Близького Сходу. Крім того, на ринок впливає запланована зустріч ОПЕК+, до якої входять великі експортери нафти.

Які фактори впливають на ціни на нафту

У середу, 27 листопада, ціни на нафту продовжують зростати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. На динаміку на ринку нафти впливають сигнали з Близького Сходу та політика ОПЕК+.

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Ринки оцінюють потенційний вплив угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, а також готуються до недільної зустрічі ОПЕК+. Нафтовий картель може ухвалити рішення про відкладення запланованого збільшення обсягів видобування сировини.

Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent виросла в ціні на 29 центів або на 0,4%. Еталонний сорт нафти торгується на рівні 73,10 долара за барель. Американська сировина WTI подорожчала на 26 центів або на 0,4%. Ф'ючерси на сировину наразі коштують 69,03 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: