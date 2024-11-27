Рынок ждет решения экспортеров нефти: как изменились цены на нефть

Нефть снова растёт в цене на фоне сигналов с Ближнего Востока. Кроме того, на рынок влияет запланированная встреча ОПЕК+, в которую входят крупные экспортеры нефти.

Какие факторы влияют на цены на нефть

В среду, 27 ноября, цены на нефть продолжают расти. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На динамику на рынке нефти влияют сигналы с Ближнего Востока и политика ОПЕК+.

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Рынки оценивают потенциальное влияние соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, а также готовятся к воскресной встрече ОПЕК+. Нефтяной картель может принять решение об отложении запланированного увеличения объемов добычи сырья.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 29 центов или на 0,4%. Эталонный сорт нефти торгуется на уровне 73,10 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 26 центов или на 0,4%. Фьючерсы на сырье сейчас стоят 69,03 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: