Коли Воррен Баффет купив свої перші акції

Воррен Баффет є відомим прихильником довгострокового інвестування. Цей урок, який він засвоїв ще, коли купив свої перші акції. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Вперше цінні папери публічної компанії Воррен Баффет в 11 років. Він обрав акції сервісної нафтової компанії Cities Service Preferred, яка на сьогодні відома як CITGO. Тоді 6 акцій він придбав за 228 доларів або 38 доларів за штуку.

Відразу після покупки акцій впали в ціні майже на третину. Проте Баффет дочекався, коли вартість цінних паперів знову зросте. При ціні на рівні 40 доларів за штуку, він продав цінні папери. Цікаво, що всього через кілька місяців акції компанії подорожчали до 200 доларів за штуку.

До теми! На сьогодні Воррен Баффет входить до першої десятки найбагатших людей у світі. Його капітал Forbes оцінив в 149,7 мільярда доларів. Він займає 6 сходинку в списку найзаможніших людей світу. Баффет також очолює компанію Berkshire Hathaway, яка спеціалізується на інвестуванні та страхуванні.

Акції компанії вважаються одними із найдорожчих на ринку. Для прикладу, цінні папери класу "А" на цю мить коштують майже 714,3 тисячі доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Тоді як капіталізація компанії становить понад 1 трильйон доларів.