Нафта різко змінила динаміку на ринку: усе через другу економіку світу

На ринку нафти зафіксували зміни, оскільки інвестори по-новому оцінили плани Китаю щодо стимулювання економіки. Ринок по-різному реагував на це рішення.

Що відбувається на ринку нафти

У середу, 25 вересня нафта знову почала дешевшати. Головна причина – це те, що інвестори пероцінили здатність економічних стимулів у Китаї сприяти зростанню попиту на паливо. Варто розуміти, що Китай є найбільшим імпортером нафти у світі, згідно з даними Reuters.

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Цікаво, що попередній торговий день нафта завершила, зрісши в ціні приблизно на 1,7%. Цьому сприяли новини про запровадження безпрецидентних економічних стимулів в Китаї, який є другою економікою світу.

Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent подешевшала на 19 центів або на 0,25%. Сировина торгується на рівні 74,98 долара за барель. Водночас нафта WTI втратила в ціні 28 центів або 0,39%. Американська сировина наразі коштує 71,28 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: