Нафта різко змінила динаміку на ринку: усе через другу економіку світу
Джерело:Reuters
На ринку нафти зафіксували зміни, оскільки інвестори по-новому оцінили плани Китаю щодо стимулювання економіки. Ринок по-різному реагував на це рішення.
Що відбувається на ринку нафти
У середу, 25 вересня нафта знову почала дешевшати. Головна причина – це те, що інвестори пероцінили здатність економічних стимулів у Китаї сприяти зростанню попиту на паливо. Варто розуміти, що Китай є найбільшим імпортером нафти у світі, згідно з даними Reuters.
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Цікаво, що попередній торговий день нафта завершила, зрісши в ціні приблизно на 1,7%. Цьому сприяли новини про запровадження безпрецидентних економічних стимулів в Китаї, який є другою економікою світу.
Скільки коштує барель нафти
Нафта Brent подешевшала на 19 центів або на 0,25%. Сировина торгується на рівні 74,98 долара за барель. Водночас нафта WTI втратила в ціні 28 центів або 0,39%. Американська сировина наразі коштує 71,28 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 74,89 долара за барель (- 0,37%);
- Контракти WTI торгуються за ціною 71,19 долара за барель (- 0,52%).