Нефть резко изменила динамику на рынке: все из-за второй экономики мира

На рынке нефти зафиксировали изменения, поскольку инвесторы по-новому оценили планы Китая по стимулированию экономики. Рынок по-разному реагировал на это решение.

Что происходит на рынке нефти

В среду, 25 сентября нефть снова начала дешеветь. Главная причина – это то, что инвесторы пероценили способность экономических стимулов в Китае способствовать росту спроса на топливо. Стоит понимать, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, согласно данным Reuters.

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Интересно, что предыдущий торговый день нефть завершила, выросши в цене примерно на 1,7%. Этому способствовали новости о введении беспрецедентных экономических стимулов в Китае, который является второй экономикой мира.

Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent подешевела на 19 центов или на 0,25%. Сырье торгуется на уровне 74,98 доллара за баррель. В то же время нефть WTI потеряла в цене 28 центов или 0,39%. Американское сырье сейчас стоит 71,28 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: