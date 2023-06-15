Турбулентність на ринку нафти: скільки коштують еталонні бренди

Протягом дня на ринку нафти фіксували прямо протилежні цінові тенденції. Одну з головних ролей відіграло рішення центрального банку США. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У середу, 14 червня, нафта Brent завершила чергову торгову сесію з ціною на рівні 73,20 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,09 долара або 1,5%.

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Сировина під брендом West Texas Intermediate впала в ціні на 1,15 долара або 1,7%. Нафта торгувалася за ціною на рівні 68,27 долара за барель, повідомляє видання Reuters.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти марки Brent коштує 73,60 долара за барель (- 0,93%);

за барель (- 0,93%); Бренд WTI торгується на рівні 68,69 долара за барель (- 1,05%).

Фактор США на ринку нафти

Під час торгів нафта загалом подешевшала на 1,5%, оскільки центральний банк США анонсував нові підвищення процентної ставки до кінця поточного року. На цьому фоні на ринках виникло занепокоєння щодо попиту. Крім того, згідно з останніми даними, у США суттєво зросли нафтові резерви.

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль прокоментував останні зміни на ринку нафти та виділив головний фактор впливу для цін.

Додамо, що на початку сьогоднішніх торгів обидві марки нафти подорожчали на 1,5%. Тоді як попередню торгову сесію вони завершили зі зростанням на 3% після новин з Китаю.