Яка ціна нафти 1 жовтня 2025?

На ціну нафти впливає також і виробник, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Станом на зараз, вартість основних марок така:

Brent сьогодні торгується за – 65,79 долара за барель.

сьогодні торгується за – 65,79 долара за барель. Американська нафта WTI – 62,15 долара за барель.

– 62,15 долара за барель. Російська Urals – 62,28 долара за барель.

Завдяки чому вдалося стабілізувати ситуацію на ринку нафти?

Після двох днів падіння, ціни на нафту стабілізувалися. Ситуація на нафтовому ринку зараз коригується під впливом таких факторів:

імовірне збільшення видобутку з боку ОПЕК+;

шатдаун, який виник в США.

Довідка: Терміном "шатдаун" позначають тимчасове припинення роботи американського уряду.

Слабкість значною мірою зумовлена ​​подіями з боку пропозиції, оскільки ОПЕК поступово відновлює виробництво, що посилює занепокоєння ринку щодо потенційного надлишку пропозиції,

– наголосив засновник дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі Сугандха Сачдева.

Як уже стало відомо, ОПЕК+ може збільшити видобуток нафти до 411 000 або 500 000 барелів на день. Поки що прогнози джерел різняться.

Зауважте! ОПЕК відреагувала на ці теорії. Організація навала оманливою інформацію про збільшення видобутку до 500 000 барелів на добу.

Також не варто відкидати впив на ринок і скорочення обсягів запасів сирої нафти в США на 3,67 мільйона барелів за тиждень (20 – 26 вересня). Ця ситуація дещо відрегульована зростанням у цей же період:

обсягів бензину – на 1,3 мільйона барелів;

дистилятів – на 3 мільйони барелів, порівняно з минулим тижнем.

Зверніть увагу! В понеділок ціни на Brent та WTI впали більш як на 3%. Це найрізкіше падіння, починаючи з 1 серпня. А в вівторок ця тенденція продовжилась.

Що потрібно знати про нафту зараз?