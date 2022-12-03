Турбулентність на ринку нафти: скільки коштують Brent та WTI напередодні ембарго для Росії

Ціни на нафту знову досить істотно впали. Таку динаміку зафіксували напередодні двох важливих подій. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

У п'ятницю, 2 грудня, нафта Brent коливається на ринку за ціною на рівні 85,89 долара за барель. З початку сесії котирування подешевшала на 1,19%. Порівняно з попередньою торговою сесією ціна нафтових котирувань впала на 2,27 долара.

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Американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, наразі коштують 80,23 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 1,22%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим торговим днем, вартість сировини подешевшала на 2,16 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 85,90 долара за барель (- 2 долари);

за барель (- 2 долари); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,23 долара за барель (- 1,94 долара)

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафтові котирування під час торгів у п'ятницю впали в середньому на 1,5%. Цей спад зафіксували напередодні нової зустрічі ОПЕК+, яка запланована на 4 грудня, а також запровадження ембарго на російську нафту у Євросоюзі, пише Reuters.

Прогнози експертів щодо цін на нафту