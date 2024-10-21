Що відбувається на ринку нафти

У понеділок, 21 жовтня, нафта почала новий тиждень зі зростання. Еталонні бренди відновлюють позиції на ринку після спаду на понад 7% протягом минулого тижня через побоювання щодо попиту в Китаї, інформує видання Reuters.

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Водночас на ринку слабшають побоювання щодо перебоїв з постачанням на Близькому Сході. Цікаво, що генеральний директор Saudi Aramco заявив на енергетичній конференції в Сінгапурі, що він все ще "досить оптимістично" налаштований щодо попиту на нафту в Китаї у світлі посилення політичної підтримки, спрямованої на стимулювання зростання економіки.

Проте дані за третій квартал свідчать, що економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з початку 2023 року, що підживлює занепокоєння щодо попиту на нафту.

Ціни на нафту: останні зміни

Нафта Brent зросла в ціні на 27 центів або на 0,37%. Сировина торгується на рівні 73,33 долара за барель. Тоді як нафта WTI подорожчала на 31 цент або на 0,45%. Американська сировина наразі коштує 69,53 долара за барель. Це також найнижчий рівень з початку місяця.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: