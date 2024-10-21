Что происходит на рынке нефти

В понедельник, 21 октября, нефть начала новую неделю с роста. Эталонные бренды восстанавливают позиции на рынке после спада более чем на 7% в течение прошлой недели из-за опасений относительно спроса в Китае, информирует издание Reuters.

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В то же время на рынке ослабевают опасения относительно перебоев с поставками на Ближнем Востоке. Интересно, что генеральный директор Saudi Aramco заявил на энергетической конференции в Сингапуре, что он все еще "достаточно оптимистично" настроен относительно спроса на нефть в Китае в свете усиления политической поддержки, направленной на стимулирование роста экономики.

Однако данные за третий квартал свидетельствуют, что экономика Китая росла медленными темпами с начала 2023, что подпитывает беспокойство относительно спроса на нефть.

Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent выросла в цене на 27 центов или на 0,37%. Сырье торгуется на уровне 73,33 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подорожала на 31 цент или на 0,45%. Американское сырье сейчас стоит 69,53 доллара за баррель. Это также самый низкий уровень с начала месяца.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: