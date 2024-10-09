Що відбувається на ринку нафти

У середу, 9 жовтня, нафта зростає в ціні. На ринок нафти впливають події на Близькому Сході, обережі очікування щодо попиту та засідання уряду щодо фіскальної політики Китаю, інформує видання Reuters.

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При цьому попередню торгову сесію еталонні бренди нафти завершили за спадом на понад 4%. Ринок відреагував таким чином на можливість припинення вогню між Хезболлою та Ізраїлем. Водночас ринки залишаються настороженими через потенційну потенційну атаку Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent зросла в ціні на 45 центів або на 0,6%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 77,63 долара за барель. Тоді як нафта WTI подорожчала на 33 центи. Американська сировина наразі коштує 73,90 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: