Нафта знову фіксує втрати на ринку: чому увага прикута до Близького Сходу

Нафта продовжує падати в ціні на тлі сигналів з Близького Сходу. Також на ринок вплинули останні дані з США. Про головні зміни та коливання цін – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася вартість нафти

У п'ятницю, 22 березня, нафта Brent торгується на рівні 85,25 долара за барель. Сировина подешевшала на 53 центи або 0,6%.

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Тоді як американська нафта WTI подешевшала на 52 центи або 0,6%. Наразі вартість сировини коливається на рівні 80,55 долара за барель, за даними Reuters. Загалом обидва бренди нафти завершують тиждень або без суттєвих змін, або із незначним спадом.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,73 долара за барель (- 0,06%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,08 долара за барель (- 0,01%).

Ключові зміни на ринку нафти

Ціни на нафту трохи впали у п'ятницю, оскільки говорять про потенційне припинення вогню у Секторі Гази. Наслідком цього кроку може стати зменшення геополітичної напруженості на Близькому Сході. Водночас посилення позицій долара США на ринку та падіння попиту на бензин в США також вплинули на ціни, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що США шостий рік поспіль видобувають найбільші обсяги нафти у світі. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Росія. При цьому експерти вважають, що наразі немає підстав очікувати на зміну лідера цього рейтингу.