Зустріч ОПЕК+ у центрі уваги: як реагує нафта на останні зміни на ринку

Нафта фактично завершила торгову сесію з просіданням після зростання на понад 6% за попередні два торгових дні. Більше про головні зміни на ринку – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 21 листопада, ф'ючерси на нафту Brent завершили торговий день з ціною на рівні 82,45 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 13 центів від початку торгів.

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Натомість контракти на нафту WTI подешевшали на 6 центів під час торгів. Вартість американської сировини зафіксувалася на рівні 77,77 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 82,56 долара за барель (+ 0,13%);

за барель (+ 0,13%); Марка WTI торгується на рівні 77,88 долара за барель ( +0,14%).

Що відбувається на ринку нафти

Еталоні бренди нафти завершили торговий день з різноплановою динамікою. Водночас інвестори обрали обережну позицію напередодні нової зустрічі держав-членів ОПЕК+, на якій вони будуть обговорювати збільшення обсягів скорочення видобування нафти у зв'язку зі сповільненням темпів економічного зростання, пише Reuters.

Крім того, повідомляють, що у США за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок зросла до 500 одиниць. Також додають, що обсяги видобування нафти в США тримають на рекордно високому рівні, тоді як ринок був стурбований зростанням попиту та потенційним уповільненням економіки. Завдяки цьому нафта впала на 16% з вересня.