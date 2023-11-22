Встреча ОПЕК+ в центре внимания: как реагирует нефть на последние изменения на рынке

Нефть фактически завершила торговую сессию с проседанием после роста более чем на 6% за предыдущие два торговых дня. Больше о главных изменениях на рынке читайте в новом материале 24 Канала.

Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 21 ноября, фьючерсы на нефть Brent завершили торговый день с ценой на уровне 82,45 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 13 центов с начала торгов.

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В то же время контракты на нефть WTI подешевели на 6 центов во время торгов. Стоимость американского сырья зафиксировалась на уровне 77,77 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 82,56 доллара за баррель (+0,13%);

за баррель (+0,13%); Марка WTI торгуется на уровне 77,88 доллара за баррель (+0,14%).

Что происходит на рынке нефти

Эталонные бренды нефти завершили торговый день с разноплановой динамикой. В то же время инвесторы избрали осторожную позицию в преддверии новой встречи государств-членов ОПЕК+, на которой они будут обсуждать увеличение объемов сокращения добычи нефти в связи с замедлением темпов экономического роста, пишет Reuters.

Кроме того, сообщают, что в США за прошлую неделю количество нефтяных буровых установок выросло до 500 единиц. Также добавляют, что объемы добычи нефти в США держат на рекордно высоком уровне, в то время как рынок был озабочен ростом спроса и потенциальным замедлением экономики. Благодаря этому нефть упала на 16% с сентября.