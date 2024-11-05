Вибори у США: що відбувається з цінами на нафту

Ринок нафти демонструє досить стабільну динаміку в день президентських виборів у США. Проте вартість еталонних брендів нафти все-таки змінилася.

Світовий ринок нафти

У вівторок, 5 листопада 2024 року, бренди нафти Brent та WTI торгуються у вузькому діапазоні в день президентських виборів у США, де головними претендентами є Камала Гарріс та Дональд Трамп. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що на попередній торговій сесії нафта подорожчала на понад 2%, оскільки ОПЕК+ відклала плани щодо збільшення обсягів видобування в грудні.

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Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent впала в ціні на 3 центи або на 0,04%. Сировина торгується на рівні 75,05 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 4 центи або на 0,06%. Цей бренд нафти торгується на рівні 71,43 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: