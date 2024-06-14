Нафта почала торги зі спаду, але на шляху до важливого результату

14 червня 2024, 15:33
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Нафта почала торги у п'ятницю із від'ємною динамікою на ринку, але загалом ситуація на ринку стабільна. Проте еталонні бренди нафти за підсумками тижня можуть зафіксувати важливий результат.

Скільки коштує барель нафти

У п'ятницю, 14 червня 2024 року, нафта Brent подешевшала на 19 центів або на 0,23%. Чорне золото торгується на рівні 82,56 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 32 центи або на 0,41%. Американська сировина торгується на рівні 78,30 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,23 долара за барель (+ 0,58%)
  • Контракти WTI торгуються за ціною 78,96 долара за барель (+ 0,43%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Загалом повідомляють, що на ринку нафти у п'ятницю фіксують стабільну ситуацію. Крім того, чорне золото на шляху до того, щоб завершити тиждень із найкращим результатом за понад 2 місяці. Цьому сприяли впевнені прогнози щодо попиту на сиру нафту та паливо. 

Нагадаємо, що попередній тиждень обидві марки нафти завершили із суттєвим спадом. Таку динаміку на ринку фіксували третій тиждень поспіль.

Автор: Віта Свірневська