Нефть начала торги со спада, но на пути к важному результату

Нефть начала торги в пятницу с отрицательной динамикой на рынке, но в целом ситуация на рынке стабильная. Однако эталонные бренды нефти по итогам недели могут зафиксировать немаловажный результат.

Сколько стоит баррель нефти

В пятницу, 14 июня 2024 года, нефть Brent подешевела на 19 центов или на 0,23%. Черное золото торгуется на уровне 82,56 доллара за баррель.

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Тогда как нефть West Texas Intermediate упала в цене на 32 цента или на 0,41%. Американское сырье торгуется на уровне 78,30 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,23 доллара за баррель (+0,58%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,96 доллара за баррель (+0,43%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

В общем сообщают, что на рынке нефти в пятницу фиксируют стабильную ситуацию. Кроме того, черное золото на пути к тому, чтобы завершить неделю с лучшим результатом за более чем 2 месяца. Этому способствовали уверенные прогнозы относительно спроса на сырую нефть и топливо.

Напомним, что предыдущую неделю обе марки нефти завершили с существенным спадом. Такую динамику на рынке фиксировали третью неделю подряд.