Світовий ринок нафти

У середу, 6 листопада 2024 року, нафта зафіксувала суттєвий спад на наступний день після президентських виборів у США. До цього сировина фіксувала зростання протягом двох торгових сесій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Випереджає США, Росію та Саудівську Аравію: яка країна має найбільші запаси нафти

Нафта впала в ціні на 2%, оскільки долар стрімко подорожчав на тлі наближення перемоги Дональда Трампа. Крім того, на ринок впливає те, що нафтові резерви у США зросли більше, ніж очікували.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent подешевшала на 1,17 долара або на 1,5%. Сировина торгується на рівні 74,36 долара за барель. Американська нафта WTI впала в ціні на 1,11 долара або на 1,5%. Цей бренд нафти коштує 70,88 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: