Як пройшов останній тиждень на ринку нафти

Нафта закінчила останній тиждень зафіксувавши істотний спад. Цьому сприяло декілька причин.

Нафта зафіксувала тижневий спад

Ціни на еталоні бренди нафти за тиждень суттєво просіли. Зокрема, сировина під маркою Brent подешевшала на 1,8%. Тоді як американська нафта WTI впала в ціні на 2,5%.

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На ситуацію з цінами вплинули дані про імпорт нафти до Китаю. За перші два місяці поточного року цей показник зріс, порівняно з аналогічним періодом торік. Проте загалом друга економіка світу зменшила обсяги закупівлі сировини. Це помітний тренд на ринку.

З іншої сторони, в ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення обсягів видобування нафти на 2,2 мільйона барелів на день. Нафтовий картель буде діяти згідно з цим планом у другому кварталі 2024 року.