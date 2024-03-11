Нафта зафіксувала тижневий спад

Ціни на еталоні бренди нафти за тиждень суттєво просіли. Зокрема, сировина під маркою Brent подешевшала на 1,8%. Тоді як американська нафта WTI впала в ціні на 2,5%.

Читайте також Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

На ситуацію з цінами вплинули дані про імпорт нафти до Китаю. За перші два місяці поточного року цей показник зріс, порівняно з аналогічним періодом торік. Проте загалом друга економіка світу зменшила обсяги закупівлі сировини. Це помітний тренд на ринку.

З іншої сторони, в ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення обсягів видобування нафти на 2,2 мільйона барелів на день. Нафтовий картель буде діяти згідно з цим планом у другому кварталі 2024 року.

Білл Гейтс та Джордж Сорос уже десятиліттями демонструють, що вміють не просто заробляти, але й примножувати свої капітали. Заручайтеся підтримкою експертів Forex Club, аби доєднатися до клубу успішних та заможних.