Чого можна чекати від ринку нафти у липні

Ціни на нафту – це один із важливих індикаторів, який впливає як на світ загалом, так і на життя звичайних людей. Про те, чого варто очікувати від ринку нафти у липні – читайте далі.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу економісти Олег Пендзин та Борис Кушнірук поділилися прогнозами щодо ситуації на ринку нафти цього місяця.

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Близький Схід знову вийшов на перший план

Олег Пендзин наголосив, що загалом на ринок нафти впливає достатньо різних факторів, відповідно можна робити лише певні прогнози. В будь-якому разі зараз ціна на нафту пішла вниз на світовому ринку. За словами економіста, це пов'язано трохи з деескалацією на Близькому Сході, і з інформацією про падіння загального обсягу продажу автомобілів у Китаї і, як наслідок, зменшення загального попиту на нафту.

Борис Кушнірук також заявив, що на ринок нафти впливає декілька факторів. На його думку, ключовий – це, безперечно, загроза, дестабілізація пов'язана з Ізраїлем, оскільки це може зачепити значну частину країн Близького Сходу в той чи інший спосіб.

Борис Кушнірук Економіст І це головний фактор, який з одного боку є передбаченим в плані того, що це може статися. А з іншого боку, коли це станеться, це все одно буде певною мірою, випробуванням для Заходу щодо того, що буде відбуватися у такому випадку.

Кушнірук, крім того, підмітив, що саме фактор Близького Сходу – це один із головних чинників, який впливатиме на ціни на нафту, щонайменше, найближчі пів року.

Борис Кушнірук підмітив, на тлі сигналів про можливе припинення вогню, що не виключено, що з припиненням бойових дій в Секторі Гази, конфлікт може спалахнути на території Лівану. А ще є чинник Голанських висот. За певних обставин Іран може грати роль провокатора і через територію Сирії намагатися розпочати там бойові дії.

Економіст нагадав, що Голанські висоти, згідно з позицією ООН, вважають окупованими територіями. За такого сценарію, Сирія буде виглядатиме як країна, яка прагне просто звільнити свої законні території. Звісно, що фактично це робитиме не Сирія, а проксі Ірану і тому подібне, але з формальної погляду – це теж може бути фактором дестабілізації.

Вибори у США та ринок нафти

Олег Пендзин зауважив, що, напевно, варто очікувати, що ближче до президентських виборів у США буде набагато більш відчутним впливом на світовий ринок нафти американських пропозицій. Зокрема, відкриття стратегічних американських запасів.

Олег Пендзин Економіст та експерт економічного дискусійного клубу Для американського виборця, по суті, ключовим фактором при оцінці успішності чи неуспішності роботи адміністрації є ціна на галон пального у них на заправках. І американці будуть намагатися якомога більше знизити ціни на нафту, аби зменшити цінники на своїх заправках і підійти до виборів в листопаді у кращій позиції. Тому я думаю, що питання, які пов'язані з очікуваннями росту найбільших світових економік – китайської, американської, європейської – ну і наближення американських виборів, будуть однозначно впливати на світову ціну на нафту.

Що ще варто знати про ринок нафти та прогноз на липень

Олег Пендзин, крім того, пояснив, як на ринок можуть вплинути Саудівська Аравія, Росія та ОПЕК загалом. Експерт наголосив, що це виробники нафти, які дуже сильно залежать від попиту. За його словами, якщо ціна буде падати, дуже сильно падати, то вони можуть ухвалити рішення про зменшення загального обсягу добового видобутку для того, щоб підтримати її на певному рівні. Водночас від них, як від виробників, залежить не так вже й багато.

Пендзин додав, що насправді ситуація набагато більше залежить від загального попиту на ринку нафти, очікувань щодо росту чи падіння світових економік, а також важливе значення мають ще й політичні чинники. Щодо ціни на нафту у липні, то економіст прогнозує, що сировина буде коливатися у діапазоні 80 – 85 доларів за барель.