Скільки коштує барель нафти

У четвер, 11 січня, ф'ючерси на нафту Brent завершили торговий день з ціною на рівні 77,41 долара за барель. Сировина зросла в ціні на 0,61 долара або 0,8% під час торгової сесії.

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Вартість контрактів на нафту, яка відома під брендом WTI, зросла на 0,65 долара або 0,9%. Ціна американської сировини зупинилася на рівні 72,02 долара за барель, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 79,19 долара за барель (+ 2,30%);

за барель (+ 2,30%); Марка WTI торгується на рівні 73,81 долара за барель (+ 2,49%).

Що відбувається на ринку нафти

За підсумками торгової сесії у четвер ціни на нафту істотно зросли. Одна з головних причин – Іран захопив нафтовий танкер біля берегів Оману. Це призводить до зростання ризиків щодо ескалації на Близькому Сході.

Водночас під час торгів зафіксували подорожчання обох марок нафти на понад 2 долари. Проте стався певний відкат через неочікуване зростання інфляції у США та повідомлень, що Китай прагне скоротити обсяги імпорту з Саудівської Аравії, пише Reuters.