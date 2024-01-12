Сколько стоит баррель нефти

В четверг, 11 января, фьючерсы на нефть Brent завершили торговый день с ценой на уровне 77,41 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 0,61 доллара или 0,8% в ходе торговой сессии.

Достойно внимания Мнения экспертов разделились: чего ждать от биткоина в 2024 году

Стоимость контрактов на нефть, известная под брендом WTI, выросла на 0,65 доллара или 0,9%. Цена американского сырья остановилась на уровне 72,02 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

За данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 79,19 доллара за баррель (+2,30%);

за баррель (+2,30%); Марка WTI торгуется на уровне 73,81 доллара за баррель (+2,49%).

Что происходит на рынке нефти

По итогам торговой сессии в четверг цены на нефть существенно выросли. Одна из главных причин – Иран захватил нефтяной танкер у берегов Омана. Это приводит к росту рисков эскалации на Ближнем Востоке.

В то же время во время торгов зафиксировали подорожание обеих марок нефти более чем на 2 доллара. Однако произошел определенный откат из-за неожиданного роста инфляции в США и сообщений, что Китай стремится сократить объемы импорта из Саудовской Аравии, пишет Reuters.