Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для клієнтів з головного ринку збуту

Саудівська Аравія, яка є одним із ключових гравців на ринку нафти, ухвалила важливе рішення щодо вартості сировини для Азії. Більше про це – далі у тексті.

Варто зауважити, що саме Азія – головний ринок збуту для Саудівської Аравії. Тепер клієнти з цього регіону зможуть купувати нафту трохи дешевше.

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Саудівська Аравія знизила ціну для клієнтів з Азії

Згідно з останнім рішенням Саудівської Аравії, покупці з Азії отримають знижку на 25 центів щодо травневої ціни. Відтак вартість бренду нафти Arab Light тепер становить 2,55 долара за барель понад регіонального еталона.

Цікаво! Трейдери та нафтопереробники, які взяли участь в опитуванні від Bloomberg, очікували зниження ціни на 45 центів.

Саудівська Аравія збільшила вартість нафти для покупців у Європі. Тоді як для американців ціни на чорне золото загалом не змінилися. На момент створення цього матеріалу, бренд нафти Arab Light торгується на ринку з ціною на рівні 77,24 долара за барель, за даними порталу OilPrice. Актуальна ціна двох найвідоміших марок нафти:

WTI – 73,62 долара за барель;

барель; Brent – 77,36 долара за барель.

Нагадаємо, що у травні набуде чинності рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти на понад 1,1 мільйона барелів на добу. Саудівська Аравія заявила, що цей план буде діяти до кінця поточного року.