Саудовская Аравия снизила цены на нефть для клиентов с главного рынка сбыта

Саудовская Аравия, являющаяся одним из ключевых игроков на рынке нефти, приняла важное решение о стоимости сырья для Азии. Больше об этом – дальше в тексте.

Следует отметить, что именно Азия – главный рынок сбыта для Саудовской Аравии. Теперь клиенты из этого региона смогут покупать нефть чуть дешевле.

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Саудовская Аравия снизила цену для клиентов из Азии

Согласно последнему решению Саудовской Аравии, покупатели из Азии получат скидку на 25 центов по майской цене. Следовательно, стоимость бренда нефти Arab Light теперь составляет 2,55 доллара за баррель сверх регионального эталона.

Любопытно! Трейдеры и нефтепереработчики, принявшие участие в опросе от Bloomberg, ожидали понижения цены на 45 центов.

Саудовская Аравия увеличила стоимость нефти покупателям в Европе. В то время как для американцев цены на черное золото в целом не изменились. На момент создания этого материала бренд нефти Arab Light торгуется на рынке с ценой на уровне. 77,24 доллара за баррель, по данным портала OilPrice. Актуальная цена двух самых известных марок нефти:

WTI – 73,62 доллара за баррель;

баррель; Brent – 77,36 доллара за баррель.

Напомним, что в мае вступит в силу решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти. более чем на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия заявила, что этот план будет действовать до конца этого года.