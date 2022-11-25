Останні зміни на ринку нафти

У четвер, 24 листопада, нафта Brent закінчила торговий день з ціною на рівні 85,12 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 0,34%.

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Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 77,96 долара за барель. За день сировина подорожчала на 0,03%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 85,34 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,96 долара за барель.

Головні фактори впливу на ринку нафти

Під час торгові вартість нафти Brent знизилися, тоді як ціна контрактів на американську сировину залишалася стабільною, коливаючися на рівні мінімуму за два місяці.

Однією з причин такої динаміки на ринку, оскільки виникли сумніви щодо скорочення пропозиції нафти на ринку через встановлення цінової стелі на російську нафту. Адже той ліміт, який обговорюють в G7, може бути вищим поточної ціни на ринку, пише Reuters.