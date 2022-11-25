Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 24 ноября, нефть Brent закончила торговый день с ценой на уровне 85,12 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки упали на 0,34%.

Интересно Цены на нефть падают 3 недели подряд: чего ждать дальше

Контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 77,96 доллара за баррель. За день сырье подорожало на 0,03%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,34 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,96 доллара за баррель.

Главные факторы влияния на рынке нефти

При торговых ценах на нефть Brent снизились, тогда как стоимость контрактов на американское сырье оставалась стабильной, колеблясь на уровне минимума за два месяца.

Одной из причин такой динамики на рынке, поскольку возникли сомнения в сокращении предложения нефти на рынке из-за установления ценового потолка на российскую нефть. Ведь тот лимит, который обсуждают в G7, может быть выше текущей цены на рынке, пишет Reuters.